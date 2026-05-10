Violenta rissa tra ragazzi sul treno Iseo-Brescia corsa soppressa | 8 denunciati sei sono bergamaschi

Sabato sera si è verificata una rissa tra giovani a bordo di un treno che collega Iseo a Brescia. L’episodio ha causato la soppressione della corsa e coinvolto otto ragazzi tra i 17 e i 20 anni, sei dei quali residenti nella Bergamasca. I carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato tutti i giovani coinvolti. La situazione si è svolta durante un viaggio diretto a Brescia.

Violenta rissa su un treno della linea Linea ferroviaria Brescia-Edolo nella serata di sabato 9 maggio: otto giovani tra i 17 e i 20 anni, sei dei quali residenti nella Bergamasca, sono stati denunciati dai carabinieri dopo uno scontro avvenuto a bordo di un convoglio diretto a Brescia. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Iseo e dell’Aliquota Radiomobile di Chiari, i ragazzi – che avevano trascorso la giornata sul Lago d’Iseo senza conoscersi – avrebbero iniziato a discutere per futili motivi già all’esterno della stazione ferroviaria di Iseo. La tensione sarebbe poi degenerata in una violenta rissa all’interno di un vagone mentre il treno era in corsa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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