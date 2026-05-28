Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio si è verificata una maxi rissa in una stazione a Garbagnate Milanese. Due gruppi di giovani si sono affrontati con bastoni e sassi, causando disordini e danni alla struttura. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno tentato di sedare gli scontri e di bloccare i partecipanti. Non sono state riportate informazioni su eventuali feriti o arresti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio alla stazione Parco delle Groane di Garbagnate Milanese, nel Milanese, dove due gruppi di ragazzi si sono affrontati violentemente tra i binari dando vita a una maxi rissa davanti a numerosi passeggeri e pendolari. Lo scontro è iniziato intorno alle 17.20 al binario 4 e ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine. Scontri con mazze, bastoni e lancio di pietre. Secondo le prime ricostruzioni, i due gruppi si sarebbero fronteggiati utilizzando bastoni, mazze e sassi, trasformando l’area della stazione in una scena di caos e paura. Durante il lancio di pietre, una persona è rimasta ferita al volto, mentre un altro sasso ha colpito un convoglio fermo in banchina, mandando in frantumi il finestrino di un treno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi rissa in stazione a Garbagnate Milanese: scontri con bastoni e sassi tra gruppi di giovani

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