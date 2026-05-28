violazioni amministrative pioggia di penalizzazioni sui club di serie b e c

Numerose squadre di Serie B e C affronteranno l'inizio della prossima stagione con penalizzazioni che influenzeranno le classifiche. Le violazioni amministrative commesse nelle stagioni precedenti hanno portato a una serie di sanzioni che si rifletteranno sui risultati iniziali dei campionati. Questa prassi si ripete ormai da diverse stagioni, con le classifiche che vengono modificate prima dell'inizio delle competizioni.

Ormai è un must dei campionati italiani: anche la prossima stagione di Serie B e di Serie C comincerà con le classifiche modificate dalle penalizzazioni. In attesa di ulteriori sviluppi, che potrebbero portare anche a scenari peggiori, ma anche questi tristemente frequenti. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione – da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente – per una serie di violazioni di natura amministrativa. Si parte dalla Serie B: 2 punti di penalizzazione per la Juve Stabia, appena uscita sconfitta dalla semifinale dei playoff promozione. Poi si passa alla Serie C: 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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