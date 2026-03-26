Serie C mazzata sul Siracusa | 5 punti in meno dal Tnf per violazioni amministrative

Il Siracusa ha ricevuto una penalizzazione di cinque punti nel campionato di Serie C a causa di violazioni amministrative. La decisione riguardante il Trapani, sempre nel girone C, è stata invece posticipata al 31 marzo. I due club erano stati deferiti il 5 marzo su segnalazione della Commissione indipendente incaricata di verificare l’equilibrio economico e finanziario delle società sportive.

Altri 5 punti di penalizzazione per il Siracusa – come nelle previsioni – mentre la discussione sulla posizione del Trapani è stata rinviata a martedì 31 marzo. È quanto emerso dall’udienza di questa mattina al Tfn, chiamato a giudicare in primo grado sui deferimenti relativi alle scadenze amministrative del 16 febbraio. Il rinvio è motivato dalla volontà del tribunale di attendere l’esito dell’udienza alla Corte federale d’appello del 30 marzo, in cui il club del presidente Antonini sarà giudicato sui 5 punti di penalizzazione – su un totale di 20 – ricevuti per le violazioni alla scadenza del 16 febbraio (la procura Figc tornerà a chiedere l’esclusione dal campionato, come avvenuto in primo grado). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie C, mazzata sul Siracusa: 5 punti in meno dal Tnf per violazioni amministrative Articoli correlati Siracusa penalizzato 6 punti per violazioni amministrative: come cambia la classifica del girone C di Serie CIl Tribunale Federale Nazionale infligge sei punti di penalizzazione al Siracusa per violazioni amministrative. Serie C, stangata per il Siracusa: altri 5 punti di penalizzazione e ultimo posto! La decisione del TFN sul TrapaniMalen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui…». Tutto quello che riguarda Serie C mazzata sul Siracusa 5 punti in... Discussioni sull' argomento Napoli, Lukaku e la caccia a Big Rom; Vergara: Oggi è andata male, Bonucci: C'è chi ti dà mazzata se sbagli. Interviene Oriali; Gaetano, il papà: Che shock l'addio al Napoli, ADL ci ha guadagnato! Da Conte la mazzata finale | ESCLUSIVA; LIVE! Parma-Cremonese 0-2: un'altra mazzata, sotto i fischi del Tardini. Parma troppo brutto per esser vero. Serie C, mazzata sul Siracusa: 5 punti in meno dal TNF per violazioni amministrativeLa decisione sul Trapani (sempre girone C) è stata invece rinviata al 31 marzo: i due club erano stati deferiti lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la verifi ... msn.com La serie tv di Harry Potter sarà un evento paragonabile a show come House of the Dragon e The Last of Us, e per questo HBO mette già le cose in chiaro: non ci sarà una stagione all'anno - facebook.com facebook Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è riuscito a imporsi in Serie B con il Modena che vanta la miglior difesa della Serie B con 25 reti incassate e una partita in meno rispetto alle altre x.com