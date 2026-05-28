Viola l' obbligo di dimora e viene sorpreso in Puglia | 41enne nuovamente nei guai
Un uomo di 41 anni, già coinvolto in un’indagine su truffe agli anziani, è stato sorpreso in Puglia mentre violava l’obbligo di dimora. La polizia lo ha trovato in una località della regione, nonostante fosse sottoposto a restrizioni. La sua posizione si è aggravata a seguito di questa violazione. Non ci sono altre informazioni su eventuali misure o azioni legali in corso.
Si aggrava la posizione di un 41enne di Maddaloni, coinvolto in un’indagine su alcune truffe agli anziani.L’uomo era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune casertano ma è stato sorpreso durante un controllo dei carabinieri a Brindisi. Il giudice del tribunale di Terni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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