Viola l' obbligo di dimora e viene sorpreso in Puglia | 41enne nuovamente nei guai

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni, già coinvolto in un’indagine su truffe agli anziani, è stato sorpreso in Puglia mentre violava l’obbligo di dimora. La polizia lo ha trovato in una località della regione, nonostante fosse sottoposto a restrizioni. La sua posizione si è aggravata a seguito di questa violazione. Non ci sono altre informazioni su eventuali misure o azioni legali in corso.