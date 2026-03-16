Viola il divieto di dimora e viene sorpreso a San Fermo Della Battaglia vicino Como arrestato 20enne

Un giovane di 20 anni proveniente dalla Guinea è stato arrestato a Como, vicino a San Fermo Della Battaglia, dopo essere stato sorpreso a violare il divieto di dimora. L’arresto è stato eseguito in seguito a un episodio di aggressione e al porto di armi, che ha portato all’aggravamento della misura cautelare già in vigore.

Un 20enne originario della Guinea, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Como in seguito all’aggravamento della misura cautelare a suo carico. Il giovane, irregolare sul territorio, era stato più volte giudicato per reati contro la persona tra cui aggressione e porto di armi improprie. L’arresto è avvenuto ieri sera nei pressi dell’ospedale di San Fermo della Battaglia, dopo che il giudice aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Un arresto a Como Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è conclusa nella serata di ieri, quando una volante ha individuato il giovane nei pressi dell’ospedale di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Viola il divieto di dimora e viene sorpreso a San Fermo Della Battaglia vicino Como, arrestato 20enne Articoli correlati Arrestato a San Fermo della Battaglia: 20enne irregolare finisce in carcere dopo una serie di aggressioniLa polizia di Stato di Como esegue un’ordinanza di custodia cautelare: il giovane, originario della Guinea, era già stato condannato più volte e... Viola più volte il divieto di dimora, 24enne rintracciato a arrestatoL’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di diversa natura e irregolare sul territorio nazionale, è stato intercettato dagli agenti... Altri aggiornamenti su San Fermo Della Viola il divieto di avvicinamento e molesta la donna sul posto di lavoro: arrestatoVENEZIA - Si presentava continuamente nel negozio dove lei lavorava. Tornava ogni giorno, a volte più volte nello stesso pomeriggio. Non la lasciava in pace, insistendo con ... ilgazzettino.it Messina, viola divieto di avvicinamento: fermato stalker 85enneArrestato ieri a Messina, dai carabinieri della Stazione di Santo Stefano Medio, un 85enne già noto alle forze dell'ordine. newsicilia.it