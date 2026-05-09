Viola più volte l' obbligo di dimora | 30enne finisce in carcere

Nella mattinata di giovedì 7 maggio, i carabinieri della stazione di Pisa hanno arrestato un uomo di 30 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato disposto dopo che il cittadino straniero aveva più volte violato l’obbligo di dimora a cui era sottoposto. L’uomo è stato trasferito in carcere per l’esecuzione della misura.

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Nella tarda mattinata di giovedì 7 maggio i carabinieri della stazione di Pisa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero di 30 anni.La misura, emessa dal Tribunale di Pisa lo scorso 6 maggio, rappresenta un aggravamento della.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Viola più volte il divieto di dimora a Pisa: 21enne condotto in carcereArrestato dai carabinieri del Nor di Pisa, nella tarda mattinata dello scorso 5 maggio, un cittadino straniero di 21 anni, in esecuzione di... Catania, viola più volte i domiciliari: 36enne finisce in carcereABBONATI A DAYITALIANEWS Eseguita dalla Polizia di Stato la misura cautelare in carcere La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viola più volte il divieto di dimora a Pisa: 21enne condotto in carcere; PREGIUDICATO DI ADRANO VIOLA PIU’ VOLTE GLI OBBLIGHI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE PER ANDARE DALLA FIDANZATA: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Roma spazza via la Fiorentina: il 4-0 dell’Olimpico è la sintesi più amara della stagione viola; Non può avvicinarsi alla madre. Viola il divieto due volte: arrestato. Franca Viola: «Io non sono proprietà di nessuno»Negli anni '60 rifiutare il matrimonio riparatore era qualcosa di inedito. Franca Viola, appena 17enne, ebbe il coraggio di farlo ... donnamoderna.com Emanuele Filiberto, la confessione: «L’esilio dei Savoia fu violato più volte. In Italia io e papà andavamo a cena, i carabinieri ci salutavano, c'erano anche politici»La dichiarazione, riportata dal Corriere della Sera, arriva dopo l’aneddoto raccontato da Gustav Thöni, leggenda dello sci italiano, che in un’intervista e nel suo libro Una scia nel bianco ha ... corriereadriatico.it Fake news È davvero vergognoso che lei difenda Israele che viola i diritti umani e commette crimini contro l' umanità. È la complicità di persone come lei che rende possibile l' orrore di Gaza, della Cisgiordania e del Libano. x.com