Sarà una domenica senza tempo Il vintage di Retrò e le moto d’epoca

Domenica prossima si svolgerà un evento dedicato allo stile vintage, con le bancarelle dell’antiquariato di Retrò e il raduno annuale di moto d’epoca chiamato ’The Distinguished Gentleman’s Ride’. I partecipanti potranno esplorare oggetti antichi e ammirare le moto d’epoca che saranno esposte lungo il percorso. L’intera giornata sarà dedicata a queste due fasi della cultura retro, senza programmi ufficiali, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza senza tempo.

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Una domenica in stile vintage tra le mitiche bancarelle dell’antiquariato di Retrò e le moto del raduno annuale ’The Distinguished Gentleman’s Ride’. Domani Città di Castello indossa il suo abito più elegante e nostalgico: il centro storico si trasforma in un salotto a cielo aperto dove il tempo sembra essersi fermato. Tra le piazze rinascimentali, la rassegna Retrò mette in mostra i piccoli tesori che hanno fatto le epoche passate. Da Piazza Fanti a Corso Cavour per decine di banchi ricolmi di filatelia, numismatica, libri rari oggetti di modernariato e tanto altro. Circa centotrenta espositori hanno risposto all’appello, garantendo un’offerta di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sarà una domenica senza tempo. Il vintage di Retrò e le moto d’epoca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sunday Night Reset Relaxing Music to Prepare for the Week Sullo stesso argomento Eleganza senza tempo sul Lago di Como: ad Argegno rinasce una villa d’epocaSulla sponda occidentale del Lago di Como, nella raffinata località di Argegno, prende nuova vita una straordinaria villa di inizio Novecento,... Domenica a Castelvetro, il fascino delle moto d'epoca incontra l'oro nero del territorioDomenica 17 maggio nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15. Domenica #17maggio 84’ edizione del Premio Roma al Roseto Comunale ore 18 in via di Valle Murcia n.6, menzione alla memoria di Giulio #Regeni. Sarà anche annunciata l’istituzione del premio Una Rosa gialla per Giulio Regeni che partirà dalla pross x.com [Bianchin] I Rossoneri sono pronti a fare (almeno) una vendita significativa quest'estate. Dopo Reijnders, chi sarà il prossimo? Rafa è il favorito, ma fai attenzione alla Premier League per Pavlovic... reddit Scroll off Sunday, il 19 aprile in Italia una domenica senza social. E la Grecia si candida a essere il primo paese Ue a vietarli sotto i 15 anniLa chiamano la giornata detox: 24 ore senza social network. La sfida è lanciata per domenica 19 aprile, un digiuno ragionato dal digitale, uno Scroll Off Sunday (Sos). A proporre questa che in gergo ... corriere.it Mara Venier lascia Domenica In: Quest’anno non dico nulla, ci sarà un perchéLo ha ripetuto più volte negli ultimi anni, quasi come un mantra, senza però mai tradurre le parole in un addio definitivo. Questa volta, però, non sembrano esserci margini per un ripensamento: Mara ... dilei.it