Le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 200 milioni di euro tra Spagna e territori considerati paradisi fiscali in un’operazione internazionale contro la criminalità organizzata. L’indagine ha portato alla scoperta di come i clan abbiano utilizzato strutture offshore e società fittizie per nascondere i capitali. Le autorità hanno identificato i soggetti coinvolti nella gestione dei fondi accumulati dalla Cosa Nostra trapanese, senza però divulgare dettagli sui nomi o sulle modalità operative specifiche.

? Domande chiave Come sono riusciti i clan a nascondere i capitali in Spagna?. Chi gestiva i milioni accumulati dalla Cosa Nostra trapanese?. Dove si trovano esattamente le società off-shore coinvolte nel blitz?. Quali nuovi legami emergeranno dall'analisi dei flussi finanziari sequestrati?.? In Breve Tre arrestati per riciclaggio coordinati dai procuratori De Lucia e Di Giorgio.. Sequestri estesi tra Andorra, Gibilterra, Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano e Monaco.. Operazione in Spagna nelle località costiere di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs.. Capitali derivanti dal narcotraffico gestito dalla Cosa Nostra trapanese dagli anni '80. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia, blitz globale: 200 milioni sequestrati tra Spagna e paradisi

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The 100-Million Monet Heist! Interpol Manhunt to Smash Armed Transnational Syndicate!

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