Villa Ada resturata accoglie il centro culturale polifunzionale

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bagni di Lucca si svolgeranno quattro eventi pubblici a ingresso libero sabato. L’inaugurazione inizierà alle 10, con l’apertura del piano terra di Villa Ada e del parco annesso. La villa, recentemente ristrutturata, ospiterà un centro culturale polifunzionale chiamato Agora delle Arti. L’evento prevede anche altre iniziative durante la giornata, tutte accessibili al pubblico senza costi.

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A Bagni di Lucca sabato quattro eventi pubblici a ingresso libero. Si parte alle 10 con l’inaugurazione del piano terra di Villa Ada e annesso parco; dove troverà sede un centro culturale polifunzionale (Agora delle Arti). L’intervento al parco ha realizzato la riqualificazione che riguardato impianti, ristrutturazione bagni, restauro marciapiedi esterni, recupero vialetti, restauro pergolato e ringhiere e cancelli e la manutenzione del verde. Nel pomeriggio anteprima di Scritture Festival alle 17 a villa Webb. Ospite Andrea Maori che presenterà il libro " Herbert Kappler. La fuga di Stato". Ricercatore e collaboratore di radio Radicale, Maori è autore del saggio dedicato a Kappler, il boia delle Fosse Ardeatine scappato dall’Italia a Ferragosto del 1977 con il coinvolgimento del servizio segreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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