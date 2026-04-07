Villa Cornaggia Medici rinasce | 365mila euro per il nuovo centro culturale

Il consiglio comunale ha approvato l’inserimento di 365.000 euro nel bilancio comunale, finanziati dalla fondazione Cariplo, destinati al recupero di Villa Cornaggia Medici. I fondi serviranno a realizzare un nuovo centro culturale all’interno della villa, che sarà oggetto di lavori di ristrutturazione e restauro. La decisione segue la delibera adottata dall’assemblea comunale, con l’obiettivo di valorizzare l’edificio storico.

Il consiglio comunale ha deliberato l’inserimento a bilancio di 365mila euro, fondi provenienti dalla fondazione Cariplo, per dare nuova linfa al recupero di Villa Cornaggia Medici. L’operazione mira a restituire agli abitanti di Inzagno un centro di aggregazione culturale e sociale attraverso il restauro architettonico e la riapertura degli spazi. L’iniezione finanziaria arriva dopo mesi dall’ottenimento del contributo della fondazione Cariplo. Queste risorse non serviranno solo a coprire le spese edili, ma sono state pensate per garantire la sostenibilità economica della struttura nei suoi primi cinque anni di attività. La gestione operativa della dimora è stata formalmente affidata alla Pro Loco inzaghese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Cornaggia Medici rinasce: 365mila euro per il nuovo centro culturale Restyling di Villa Cornaggia Medici, arrivano 365mila euroIl consiglio comunale ha votato, a bilancio con una variazione i 365mila euro della fondazione Cariplo "portati a casa" pochi mesi fa e nuova... Ravenna, Casa Ghigi rinasce: 5 milioni di euro per uffici comunali e riqualificazione del centro storico entro il 2028.Il palazzetto storico di Casa Ghigi, un edificio emblematico di Ravenna rimasto chiuso per quasi vent’anni, tornerà a vivere nel 2028. Restyling di Villa Cornaggia Medici, arrivano 365mila euroIl consiglio comunale ha votato, a bilancio con una variazione i 365mila euro della fondazione Cariplo portati a ... msn.com Villa Cornaggia Medici: in arrivo mezzo milioneI controsoffitti decorati con tecnica rarissima, già elogiati dalla Sovrintendenza, hanno fatto bingo, per il restauro di Villa Cornaggia Medici finanziamento a più zeri, si può partire. La bella ... ilgiorno.it