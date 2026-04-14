L’associazione Giuseppe e Leonino Da Zara ha inaugurato ufficialmente la propria sede operativa a Villa Ferri nella serata del 28 marzo. L’evento rappresenta un momento importante per la conservazione della memoria storica di Casalserugo e della Bassa Padovana. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’associazione e della comunità locale, che si sono riuniti per celebrare l’apertura del nuovo centro culturale.

L’associazione Giuseppe e Leonino Da Zara ha ufficialmente inaugurato la propria sede operativa presso Villa Ferri nella serata del 28 marzo, segnando un passaggio fondamentale per la conservazione della memoria storica di Casalserugo e dell’intera Bassa Padovana. Il nuovo presidio culturale, che occupa il primo piano dell’antico complesso fortificato probabilmente legato alla famiglia Da Casale, è stato assegnato tramite un bando pubblico comunale e rappresenta il punto di approdo fisico per quindici anni di ricerche condotte dal portale Casalserugo e dintorni. Un patrimonio documentale che unisce le identità locali. La nuova struttura non si limita a essere un semplice ufficio, ma si configura come un centro di documentazione capace di accogliere una collezione di valore inestimabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria storica: nasce il nuovo centro culturale a Villa Ferri

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