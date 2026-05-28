Notizia in breve

A Vigevano, il generale Vannacci ha dichiarato che l'accusa di razzismo nei confronti della città è infondata. La città, nota come centro economico, ha subito gli effetti di una crisi economica che ha ridotto le attività commerciali e industriali. La crisi ha portato a un calo del tenore di vita e ha influito sulla situazione sociale locale. La città si definisce come un luogo di lavoro e di attività economiche, non di discriminazione.