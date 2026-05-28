Vigevano l’avamposto del generale Vannacci | Noi razzisti? Macché La città del ‘fare soldi’ spazzata via dalla crisi
A Vigevano, il generale Vannacci ha dichiarato che l'accusa di razzismo nei confronti della città è infondata. La città, nota come centro economico, ha subito gli effetti di una crisi economica che ha ridotto le attività commerciali e industriali. La crisi ha portato a un calo del tenore di vita e ha influito sulla situazione sociale locale. La città si definisce come un luogo di lavoro e di attività economiche, non di discriminazione.
Vigevano (Pavia), dal nostro inviato – Fare soldi, per fare soldi, per fare soldi, scriveva Giorgio Bocca nel 1962, calato a Vigevano su mandato del direttore del Giorno Italo Pietra per dar voce alla provincia italiana. Un capolavoro per raccontare un miracolo, quello economico italiano. Dimenticate tutto: quella Vigevano non esiste più, e nessuno qui nella periferia del profondo Nord crede più ai miracoli né, verrebbe da dire, ha troppe certezze: chi gliele dà, parlando alla pancia di una provincia dove ormai regnano rabbia e frustrazione, anche e forse soprattutto con chi viene da fuori, viene premiato alle urne. Comunque la si giri, è così. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Migranti, Vannacci (Fnv): In Europa ora la remigrazione è realtà
Notizie e thread social correlati
A Vigevano il candidato di Vannacci supera il 14%, il generale: "Città apripista per le politiche". Massimo Lovati all'1%A Vigevano, il candidato sostenuto da un esponente militare ha ottenuto oltre il 14% dei voti.
Quei soldi a Iacolino e Tamajo per la campagna elettorale, le intercettazioni del boss Vetro: "Lui deve fare quello che noi gli chiediamo punto..."Le indagini hanno rivelato che i soldi destinati alle campagne elettorali di alcuni candidati sono stati gestiti attraverso flussi finanziari...
Temi più discussi: Vigevano, l’avamposto del generale Vannacci: Noi razzisti? Macché. La città del ‘fare soldi’ spazzata via dalla crisi; Debutta Vannacci, a Vigevano lista con suo appoggio sfiora il 15%; Il politologo Tarchi: Vannacci populista genuino, ammicca al buonsenso della gente. I suoi voti fondamentali per il centrodestra; Chi è Furio Suvilla, l’uomo del generale Vannacci che a Vigevano ha sfiorato il 15%.
Ma guesto gruppo è stato acquisito dalla cricca della serpentessa? No perché chi segue ore14 non puo scrivere così tanti post attaccando de renzis e tutti quelli che non sono allineati a quarto degrado facebook
Debutta Vannacci, a Vigevano lista con suo appoggio sfiora il 15%Un debutto che sfiora il 15% in una terra leghista per tre mandati. E' a Vigevano, il più popoloso dei comuni lombardi al voto, che si gioca la sfida di Roberto Vannacci al centrodestra. Non è una vit ... ansa.it
Elezioni comunali, il caso Vigevano e l’exploit di Futuro Nazionale: la lista di Vannacci vola al 14%Le elezioni comunali a Vigevano segnano il successo della lista di Roberto Vannacci, che con Furio Suvilla conquista il 14% dei voti inserendosi nella ... fanpage.it