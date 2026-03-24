Le indagini hanno rivelato che i soldi destinati alle campagne elettorali di alcuni candidati sono stati gestiti attraverso flussi finanziari controllati da figure legate al mondo del crimine organizzato. Le intercettazioni acquisite evidenziano un boss che afferma:

«Iacolino la campagna elettorale l'ha avuta finanziata..lui e Tamajo pure, quindi, intanto lo deve fare. poi se questo favore ce lo fa.poi si vede.» Così Carmelo Vetro, mafioso di Favara, non sapendo di essere intercettato, parlava dell’ex manager del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino, ora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. L’intercettazione è riportata nell’informativa depositata nel procedimento che vede Vetro indagato per corruzione insieme, tra gli altri, al funzionario regionale Giancarlo Teresi. Per il boss e Teresi la procura di Palermo ha chiesto e ottenuto dal gip la misura della custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quei soldi a Iacolino e Tamajo per la campagna elettorale, le intercettazioni del boss Vetro: "Lui deve fare quello che noi gli chiediamo punto..."

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"I soldi del Gf li ho buttati tutti. "Ho comprato una casa a Roma con quei soldi e poi l'ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l'ho neanche ora. Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte" C - facebook.com facebook

«Senza quei soldi mio #figlio disabile non potrà più curarsi, siamo disperati e questa #lettera al Ministro è la nostra ultima spiaggia» x.com