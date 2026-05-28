Vie intitolate a donne e un Centro per il Riuso | i consigli per Piacenza della Rete dei Comuni Sostenibili

Notizia in breve

Piacenza ha pubblicato il nuovo monitoraggio della Rete dei Comuni Sostenibili, diventando il primo a farlo nel 2026. La città ha anche dedicato vie a figure femminili e istituito un Centro per il Riuso. Questi interventi sono stati annunciati nel quadro delle iniziative promosse dalla rete per promuovere lo sviluppo sostenibile sul territorio. La pubblicazione segna un passo avanti nel monitoraggio delle politiche locali in ambito ambientale e sociale.