Orsara di Puglia nella Rete dei Comuni Sostenibili

Il Comune di Orsara di Puglia ha annunciato l’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili, un'iniziativa che coinvolge diverse amministrazioni locali. La decisione arriva in vista di un rafforzamento delle attività legate agli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’obiettivo dichiarato è migliorare le strategie legate alla sostenibilità ambientale e sociale sul territorio comunale.

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Il Comune di Orsara di Puglia ha ufficialmente aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili. L’obiettivo è rafforzare il proprio impegno sugli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Con la deliberazione della Giunta Municipale, Orsara entra nell’associazione nazionale che dal 2021 accompagna.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casalvecchio di Puglia e Castelluccio Valmaggiore entrano nella rete dei Comuni sostenibili Associazione ufficiale venerdì scorsoDi seguito il comunicato: I Comuni di Casalvecchio di Puglia e di Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, sono a tutti gli effetti comuni... Levanto entra nella Rete dei Comuni sostenibiliIl Comune di Levanto entra a far parte della Rete dei Comuni sostenibili, l’associazione nazionale che promuove politiche per la sostenibilità... Argomenti più discussi: Da Torino a Orsara di Puglia in bici per San Michele: Stiamo arrivando; Da Torino a Orsara di Puglia in bici per San Michele: l'avventura di tre amici attraversa l'Italia; Orsara di Puglia si trasforma in una galleria fotografica, protagonisti i cittadini; Da Torino ad Orsara di Puglia in bici. Mille chilometri per San Michele Arcangelo. Ad Orsara di Puglia nasce una residenza fotografica che documenta il paese attraverso centinaia di scatti - x.com x.com