A Roma si è conclusa la quarta Assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili, con una partecipazione numerosa e interventi di vari rappresentanti. Durante l'incontro si sono discussi temi legati alla sostenibilità ambientale e alle strategie di sviluppo locale. Sono stati presentati diversi interventi e proposte da parte dei rappresentanti dei comuni coinvolti. La riunione si è svolta in un clima di confronto e collaborazione tra i partecipanti.

"Un successo di partecipazione e contenuti". Si è conclusa a Roma l'Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili 2026: attraverso il racconto delle buone pratiche dei comuni italiani, tantissimi i temi affrontati, tra questione delle aree interne, acquisti "verdi" nella Pa, riduzione dei rifiuti, lotta allo spreco alimentare e la presentazione dell'intesa tra la Rete e Un Women Italy. Spazio anche alla figura di San Francesco d'Assisi e ai suoi valori nell'anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla sua morte: su questo tema è intervenuto padre Enzo Fortunato, francescano, già portavoce del Sacro Convento di Assisi. "In questa ricorrenza degli 800 anni dalla sua morte, San Francesco ci dona davvero tantissimo e ci invita a scrivere una storia nuova", ha detto padre Fortunato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si chiude a Roma la quarta Assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili

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Le strade chiuse a Roma sabato 28 e domenica 29 marzoWeekend ricco di eventi nella Capitale. Il 29 mrazo ci sarà il blocco del traffico e si svolgeranno celebrazioni per la domenica delle Palme. Previsti anche due cortei che modificheranno la viabilità ... romatoday.it

Conte: Venerdì torno a Roma e si chiude caso dl fiscaleBruxelles (askanews) – Venerdì torno a Roma, venerdì sichiude. Noi abbiamo approvato un testo in Consiglio dei ministrie il testo deve essere quello: lo ha detto ai cronisti ilpresidente del ... affaritaliani.it

Scoperta choc a Roma: un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in casa tra rifiuti e droga. Denunciata la madre, arrestato il compagno. La coppia era già sotto indagine per la morte di un altro figlio. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com facebook

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