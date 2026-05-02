A Castiglion Fiorentino è iniziata una nuova iniziativa chiamata “Riflettiamo” per riqualificare le vetrine vuote del centro storico. Il progetto mira a migliorare l’aspetto delle aree commerciali abbandonate, coinvolgendo attività e residenti. La riqualificazione delle vetrine sfitte rappresenta un intervento concreto per rivitalizzare il cuore della cittadina e attrarre di nuovo visitatori e clienti.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Al via “Riflettiamo”. Partito proprio in occasione del 1 Maggio il progetto "Riflettiamo", un'iniziativa ambiziosa e innovativa volta a ridare vita e decoro ai fondi commerciali attualmente non utilizzati nel centro storico di Castiglion Fiorentino. L'obiettivo è trasformare quelli che oggi sono spazi vuoti i n elementi di richiamo estetico e culturale, migliorando l’attrattività del borgo per residenti e turisti. Il progetto, curato con visione strategica dallo Studio LRA di Castiglion Fiorentino e grazie alla collaborazione di Andrea Migliorati e Officina 77 nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale attraverso la bellezza e il design.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cuore di Castiglion Fiorentino si riaccende attraverso la riqualificazione delle vetrine sfitte

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