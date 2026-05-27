Nuova vita a quindici vetrine sfitte in centro l' iniziativa di Like Progect

Partita l'iniziativa di Like Progect, associazione culturale nata a marzo 2025, che coinvolge quindici vetrine sfitte nel centro città. L'obiettivo è riqualificare gli spazi abbandonati attraverso progetti artistici. L'associazione, composta da giovani, si propone di valorizzare il territorio con interventi creativi e temporanei. L’intervento prevede l’allestimento di installazioni e opere artistiche nelle vetrine lasciate vuote, trasformandole in spazi di interesse pubblico.

Ha preso ufficialmente il via l’iniziativa di Like Progect, associazione culturale no-profit nata a marzo 2025 e composta da giovani uniti dall'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte. Il progetto, vincitore del bando YouthBank 2025 promosso dalla Fondazione Piacenza e Vigevano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Centro storico, tra lotta al degrado e socialità: contributi per nuove attività e decorazioni floreali sulle vetrine sfitte di corso MazziniNel centro storico si stanno attuando interventi per rivitalizzare l’area, con l’obiettivo di contrastare il degrado e favorire la socialità.