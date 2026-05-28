Un video mostra la Fortezza che accoglie la famiglia imperfetta, con un intervento del rappresentante che invita a riconoscerla per evitare discriminazioni. La scena si concentra su un momento di forte emozione, con immagini che sottolineano la diversità delle strutture familiari e la necessità di rispettarle. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici del discorso, ma si evidenzia l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla tutela delle famiglie non convenzionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento intenso, istanti di riflessione sul concetto di normalità nell’ambito familiare. Il tutto all’interno dell’evento di presentazione del libro di Luca Trapanese nella cornice di Tenuta la Fortezza e della rassegna letteraria Letture in Cantina promossa da Borghi della lettura di Torrecuso. “ Storia di una famiglia imperfetta ”, questo il titolo del testo. A fare da padrona di casa Giovanna Fusco, direttrice della Tenuta che ha abbracciato l’evento culturale, segno di come la struttura si stia velocemente aprendo alla cultura e ad appuntamenti del genere, Loredana Orsillo di Borghi della lettura di Torrecuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare discriminazioni”

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