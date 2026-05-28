VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’ Trapanese | Riconoscerla per evitare discriminazioni

Da anteprima24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un video mostra la Fortezza che accoglie la famiglia imperfetta, con un intervento del rappresentante che invita a riconoscerla per evitare discriminazioni. La scena si concentra su un momento di forte emozione, con immagini che sottolineano la diversità delle strutture familiari e la necessità di rispettarle. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici del discorso, ma si evidenzia l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla tutela delle famiglie non convenzionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento intenso, istanti di riflessione sul concetto di normalità nell’ambito familiare. Il tutto all’interno dell’evento di presentazione del libro di Luca Trapanese nella cornice di Tenuta la Fortezza e della rassegna letteraria Letture in Cantina promossa da  Borghi della lettura di Torrecuso. “ Storia di una famiglia imperfetta ”, questo il titolo del testo. A fare da padrona di casa Giovanna Fusco, direttrice della Tenuta che ha abbracciato l’evento culturale, segno di come la struttura si stia velocemente aprendo alla cultura e ad appuntamenti del genere, Loredana Orsillo di Borghi della lettura di Torrecuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video la fortezza abbraccia la 8216famiglia imperfetta8217 trapanese riconoscerla per evitare discriminazioni
© Anteprima24.it - VIDEO/ La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare discriminazioni”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Una famiglia imperfetta”, Luca Trapanese: “L’amore supera i modelli tradizionali”

Leggi anche: Napoli. Alla Federfarma la presentazione del libro di Luca Trapanese “Storia di una famiglia imperfetta”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web