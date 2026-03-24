Si è tenuta presso la sede di Federfarma, in via Toledo, la presentazione del libro Una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, un’opera che ha acceso un dibattito intenso sui temi della famiglia, dell’amore e dei diritti. Un incontro partecipato, che ha visto la presenza di relatori provenienti dal mondo accademico e dell’associazionismo, molti dei quali impegnati nella tutela della disabilità e nella promozione dei diritti umani. In sala un pubblico ampio e variegato – tra addetti ai lavori, giovani e studenti universitari – ha seguito con attenzione gli interventi, segno di un interesse crescente verso i cambiamenti sociali e le nuove forme di famiglia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Una famiglia imperfetta”, Luca Trapanese: “L’amore supera i modelli tradizionali”

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