Lunedì 23 marzo alle 16.00 si terrà a Napoli, presso la sede di Federfarma in via Toledo 156, la presentazione del libro “Storia di una famiglia imperfetta” scritto da Luca Trapanese. L’evento coinvolge i rappresentanti dell’associazione e si concentra sulla pubblicazione letteraria. La presentazione si svolge in un contesto di incontro tra professionisti e pubblico interessato alla tematica trattata nel testo.

Lunedì 23 marzo alle ore 16.00, presso la sede di Federfarma Napoli in via Toledo 156, sarà presentato il libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese. L’iniziativa si inserisce nel panorama degli eventi dedicati all’inclusione, alla genitorialità e al valore sociale dell’accoglienza, offrendo una riflessione sui modelli familiari contemporanei. Dopo i saluti istituzionali del Dott. Riccardo Iorio, Presidente di Federfarma, e del Prof. Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, interverranno il Dott. Sergio Mantile, Presidente dei Sociologi per il Sociale; il Prof. Paolo Valerio, Presidente del C.D.U.; l’Avv. Lucia Marino dell’Associazione “Oltre il Muro Autismo” e l’Avv. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli. Alla Federfarma la presentazione del libro di Luca Trapanese “Storia di una famiglia imperfetta”

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