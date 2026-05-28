Un tratto della via Appia Regina Viarum presenta un percorso che combina elementi storici e moderni. Lungo il percorso si trovano pannelli fotovoltaici installati tra i reperti antichi, creando un mix tra archeologia e energia sostenibile. La strada collega i comuni di Benevento e San Nicola Manfredi, offrendo un itinerario che unisce il patrimonio storico a soluzioni energetiche innovative. La presenza dei pannelli si integra con il paesaggio, evidenziando un intervento di sostenibilità nel contesto archeologico.

Tempo di lettura: 2 minuti Come trovarsi con un piede a Benevento e con l’altro a San Nicola Manfredi. Basta andare nell’ area di Cancelleria per vivere uno degli attraversamenti che più veloce non si può. Una zona di agricoltura, di verde sconfinato, di storia e cultura e, purtroppo, di pannelli fotovoltaici che stanno deturpando il territorio. Basta passeggiare lungo la strada per trovarsene a centinaia installati e altri pronti per essere messi ed è curioso che in alcuni punti ci siano vigneti meravigliosi, fianco a fianco con file di pali, in pieno stile cimitero americano, pronti a ricevere il proprio pannello. Ma c’è di più, siamo in un luogo di interesse archeologico perchè qui passa l’Appia Regina Viarum che di sicuro avrà visto passare tante cose ma non certo si aspettava di diventare territorio di fotovoltaico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/FOTO Appia Regina Viarum, percorso di storia e di pannelli fotovoltaici

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Appia Regina Viarum, percorso di storia e di pannelli fotovoltaici

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