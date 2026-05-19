Regina Viarum | il nuovo festival tra storia e sapori dell’Appia Antica

È stato annunciato il festival Regina Viarum, un evento che si svolgerà lungo l’antica via Appia. L’iniziativa coinvolge i resti romani e i borghi di Marino, collegando le testimonianze storiche con le tradizioni locali. Durante il percorso saranno offerte degustazioni di prodotti tipici, tra cui specialità locali e alimenti tradizionali. L’evento si propone di mettere in evidenza il patrimonio storico e gastronomico dell’area, coinvolgendo visitatori e residenti in un’esperienza che unisce storia e sapori.

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? Domande chiave Come si collegano i resti romani ai borghi di Marino?. Quali prodotti tipici si potranno degustare lungo il percorso?. Chi guiderà il cammino tra natura e archeologia?. Perché l'archeologia industriale è parte integrante di questo festival?.? In Breve Mattina: cammino da Porta San Sebastiano a Santa Maria delle Mole con Nomadia.. Pomeriggio: conferenza con Enrico Maria Guarnieri e Caterina Rossetti alla Sala Conferenze.. Ore 18: visita gratuita all'Ex Cartiera Latina e al relativo Museo Multimediale.. Obiettivo: collegare Roma ai comuni della cintura di Marino tramite patrimonio UNESCO.. Giovedì 21 maggio 2026, la prima edizione del Regina Viarum Festival darà il via a un percorso di riscoperta che collegherà i resti archeologici di Roma alle colline di Santa Maria delle Mole. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Regina Viarum: il nuovo festival tra storia e sapori dell’Appia Antica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Festival “Appia Regina Viarum” a RomaLa prima edizione di “Regina Viarum Festival” prenderà il via giovedì 21 maggio a Roma. Provincia, il passaggio delle consegne. Carnevale: "Priorità alla via Appia Regina Viarum"Federico Carnevale (FI) è ora entrato ufficialmente nel ruolo di presidente della Provincia di Latina, dopo essere stato eletto ieri. Il Festival Appia Regina Viarum a Roma ift.tt/GMCQ2hA x.com Il Festival Appia Regina Viarum a RomaLa giornata si aprirà alle ore 9, con Passo dopo Passo, la prima tappa del cammino lungo la via Appia Antica da Porta San Sebastiano a Santa Maria delle Mole, frazione del Comune di Marino. Un perco ... romatoday.it Nasce il primo Regina Viarum Festival: dal 21 al 25 maggio l’itinerario da Roma a MinturnoDal 21 al 25 maggio 2026 la Via Appia sarà protagonista assoluta con il primo Regina Viarum Festival, la grande rassegna diffusa promossa dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambient ... latinaquotidiano.it