Federico Basile è in vantaggio nella corsa elettorale a Messina e potrebbe essere riconfermato al primo turno. Il sindaco uscente, sostenuto dall’area civico-autonomista di Cateno De Luca, si avvicina alla vittoria finale. I risultati ufficiali non sono ancora stati diffusi, ma le proiezioni indicano una netta preferenza degli elettori. La sua vittoria rafforzerebbe la continuità amministrativa nel capoluogo siciliano.

Roma, 25 maggio 2026 – A un passo dal traguardo. Federico Basile, sindaco uscente di Messina e candidato sostenuto dall’area civico-autonomista di Cateno De Luca, si avvia verso la riconferma a Palazzo Zanca, potenzialmente già al primo turno. Secondo le prime proiezioni, l’esponente di ‘Sud chiama Nord’ si attesta quasi al 56%, con gli sfidanti Scurria e Russo distanziati e una partita che sembra essersi chiusa rapidamente. In Sicilia, per i comuni sopra i 15 mila abitanti, la soglia del 40% è sufficiente per evitare il ballottaggio: un dettaglio che, se confermato, consegnerebbe a Basile un bis politico pieno. La campagna si è giocata su cinque candidati, ma lo scenario è apparso rapidamente sbilanciato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Federico Basile, il delfino di Cateno De Luca, sarà di nuovo sindaco di Messina

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