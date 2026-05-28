VIDEO | Dalle vaccinazioni alle dipendenze l' Asp cambia il linguaggio della salute e porta la prevenzione sul palco

Notizia in breve

Il Teatro Al Massimo ha ospitato un evento dedicato alla salute, con un focus sulla prevenzione e il dialogo. La mattinata ha visto la partecipazione di professionisti e pubblico, coinvolti in interventi e spettacoli sul tema delle vaccinazioni e delle dipendenze. L'iniziativa ha trasformato il teatro in un’area di confronto, con attenzione alle campagne di prevenzione e alle problematiche di salute pubblica. Nessuna comunicazione ufficiale o dichiarazione di enti è stata diffusa durante l’evento.