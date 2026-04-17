Prevenzione e salute | dal 24 al 30 aprile la settimana mondiale delle vaccinazioni

Dal 24 al 30 aprile si tiene la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La settimana mira a ricordare l’efficacia delle vaccinazioni e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa pratica per la prevenzione delle malattie infettive. Durante questa settimana si svolgono iniziative e campagne informative in vari paesi del mondo.

La Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, che si celebra dal 24 al 30 aprile su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresenta un’importante occasione per ricordare il valore di una delle più grandi conquiste della medicina moderna e per sensibilizzare la popolazione.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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