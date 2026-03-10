Ad Arezzo, nel campo largo, le tensioni tra i candidati sono evidenti mentre Donati torna in corsa e Ceccarelli reagisce con veemenza. La campagna elettorale, ancora agli inizi, si svolge sotto i riflettori di uno scenario politico acceso e movimentato. Le discussioni tra i protagonisti si fanno sempre più intense, creando un clima di attesa per gli sviluppi futuri.

Ad Arezzo la campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo, ma il cinema politico è già partito col botto. A far saltare sulla sedia il campo progressista è stata la candidatura del civico Marcello Comanducci, che nel frattempo ha rimesso insieme il centrodestra e allargato pure ai civici. Tradotto: dall’altra parte qualcuno ha iniziato a sudare freddo. L’alleanza che si è battezzata “Arezzo Partecipa” ufficialmente ha già il suo candidato, Vincenzo Ceccarelli. Ma dietro le quinte il clima pare quello della riunione di condominio quando si deve rifare il tetto: tutti parlano, nessuno vuol pagare. E così, mentre qualcuno invoca le primarie, qualcun altro fa notare che il tempo ormai è quello che è. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, nel campo largo volano gli stracci: Donati torna, Ceccarelli sbotta

