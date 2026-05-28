Vicepremier ucraino | Kiev è in ritardo per la UE vogliamo la piena adesione

Il vicepremier ucraino ha affermato che Kiev desidera ottenere immediatamente l’adesione completa all’Unione Europea, senza ulteriori ritardi o condizioni. Ha precisato che il Paese si trova in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dall’UE. La richiesta arriva dopo le dichiarazioni di un rappresentante tedesco, che aveva ipotizzato condizioni per l’ingresso. Non sono state fornite date o dettagli su tempi o modalità dell’adesione.

Il vicepremier ucraino Taras Kachka ha dichiarato che il suo Paese vuole l’adesione piena alla UE e che la vuole subito, senza ulteriori rinvii e senza le condizioni ipotizzate dal cancelliere tedesco Merz. L’Ucraina è già in ritardo sulla sua tabella di marcia, dice, e non vuole più rimandare. Kiev in ritardo sulla sua tabella. In un’intervista a Euronews Kachka ha spiegato che Kiev ha una sua “tabella di marcia” dell’integrazione euroatlantica e che è molto in ritardo su di essa. Trovandosi ormai “oltre la scadenza”, bisogna che Bruxelles apra già il prossimo mese tutti e sei i capitoli negoziali dell’adesione alla UE. La commissaria per l’Allargamento Marta Kos aveva solo accennato alla possibilità di aprire il primo a giugno, ma Kiev li vuole tutti e immediatamente. 🔗 Leggi su Follow.it

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Ukraine Life in Kiev. December 23, 2025. The Streets of Kiev, Ukraine. Streets Scenes.

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