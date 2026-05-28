Il pubblico ministero ha richiesto l’ergastolo per una donna accusata di aver investito e ucciso un ladro con il suo SUV durante un tentativo di furto. L’episodio si è verificato a Viareggio, e il processo si svolge davanti alla Corte d’Assise di Lucca. La richiesta si basa sull’accertamento delle responsabilità dell’imputata per il gesto compiuto durante la rapina. La decisione finale sarà presa dai giudici dopo le discussioni.

Secondo l’accusa, Dal Pino “non ha tentato di fermare l’uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo”, agendo con “volontà omicidiaria” e con l’intento di “punirlo come forma di giustizia privata”, ha sostenuto in aula la pm al termine dell’istruttoria. Nel corso dell’udienza la Corte ha ascoltato anche i professionisti incaricati della perizia psichiatrica sull’imputata, che hanno escluso vizi di mente, ritenendo la donna pienamente capace di intendere e di volere. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Viareggio, uccise ladro investendolo col suv: chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Viareggio: investì e uccise ladro, chiesto ergastolo per imprenditrice Cinzia Dal PinoIn un processo davanti alla Corte d’Assise di Lucca, è stata richiesta una condanna all’ergastolo per un’imprenditrice di Viareggio.

Viareggio: investì e uccise ladro, chiesto ergastolo per imprenditrice 65enne Cinzia Dal PinoLa pm ha chiesto l’ergastolo per una donna di 65 anni accusata di aver ucciso un ladro investendolo con l’auto.

Viareggio: investì e uccise ladro, chiesto ergastolo per imprenditrice 65enne Cinzia Dal PinoErgastolo per Cinzia Dal Pino. È la richiesta avanzata dalla pm Sara Polino nel processo davanti alla Corte d’Assise di Lucca nei confronti dell’imprenditrice balneare viareggina accusata di aver ucci ... msn.com

Omicidio Viareggio, pm chiede l'ergastolo per Cinzia Dal Pino: Capace di intendereLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Viareggio, pm chiede l'ergastolo per Cinzia Dal Pino: 'Capace di intendere' ... tg24.sky.it