La pm ha chiesto l’ergastolo per una donna di 65 anni accusata di aver ucciso un ladro investendolo con l’auto. Il processo si svolge davanti alla Corte d’Assise di Lucca. La donna, imprenditrice nel settore balneare, è coinvolta in un episodio avvenuto a Viareggio. La pm ha formulato la richiesta di condanna definitiva, ma il procedimento è ancora in corso.

Ergastolo per Cinzia Dal Pino. È la richiesta avanzata dalla pm Sara Polino nel processo davanti alla Corte d’Assise di Lucca nei confronti dell’imprenditrice balneare viareggina accusata di aver ucciso il 52enne Noureddine Mezgui investendolo più volte con il suo Suv l’8 settembre 2024 nel quartiere Darsena di Viareggio (Lucca), dopo il furto di una borsa dall’auto della donna. Secondo l’accusa, Dal Pino “non ha tentato di fermare l’uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo”, agendo con “volontà omicidiaria” e con l’intento di “punirlo come forma di giustizia privata”, ha sostenuto in aula la pm al termine dell’istruttoria. Nell’udienza di stamani la perizia psichiatrica sulla Dal Pino ha escluso il vizio di mente per la donna. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Viareggio: investì e uccise ladro, chiesto ergastolo per imprenditrice 65enne Cinzia Dal Pino

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