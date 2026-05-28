Viareggio | investì e uccise ladro chiesto ergastolo per imprenditrice Cinzia Dal Pino

In un processo davanti alla Corte d’Assise di Lucca, è stata richiesta una condanna all’ergastolo per un’imprenditrice di Viareggio. La donna è accusata di aver ucciso un ladro che aveva investito. La pm ha avanzato la richiesta di ergastolo, ma il processo è ancora in corso e non sono state ancora stabilite le eventuali responsabilità definitive.

Ergastolo per Cinzia Dal Pino. È la richiesta avanzata dalla pm Sara Polino nel processo davanti alla Corte d’Assise di Lucca nei confronti dell’imprenditrice balneare viareggina accusata di aver ucciso il 52enne Noureddine Mezgui investendolo con il suo Suv l’8 settembre 2024 nel quartiere Darsena di Viareggio (Lucca), dopo il furto di una borsa dall’auto della donna. Secondo l’accusa, Dal Pino “non ha tentato di fermare l’uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo”, agendo con “volontà omicidiaria” e con l’intento di “punirlo come forma di giustizia privata”, ha sostenuto in aula la pm al termine dell’istruttoria. Nel corso dell’udienza la Corte ha ascoltato anche i professionisti incaricati della perizia psichiatrica sull’imputata, che hanno escluso vizi di mente, ritenendo la donna pienamente capace di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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