Cinzia Dal Pino, imprenditrice balneare di Viareggio, è accusata di omicidio volontario in relazione alla morte di un uomo marocchino di 52 anni, investito nel settembre 2024 con il suo SUV. L’incidente è avvenuto dopo che l’uomo aveva rubato una borsa alla donna. La Corte d’Assise di Lucca sta valutando l’accusa e potrebbe decidere per l’ergastolo. La donna è stata chiamata a rispondere delle sue azioni in sede processuale.

Rischia l’ergastolo Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di Viareggio imputata davanti alla Corte d’Assise di Lucca per la morte di Nourredine Mezguoi, il 52enne marocchino senza fissa dimora travolto con il suo Suv nel settembre del 2024 dopo che le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero ha chiesto il massimo della pena, forte della perizia psichiatrica che ha escluso per la donna vizi di mente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Viareggio, rischia l'ergastolo dopo aver investito l'uomo che le aveva rubato la borsa

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