Cinzia Dal Pino chiesto l' ergastolo per l' imprenditrice che investì a morte il ladro che le aveva rubato la borsa

Notizia in breve

L’accusa ha richiesto l’ergastolo per un’imprenditrice di Viareggio coinvolta nell’incidente in cui un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso con la sua Mercedes l’8 settembre 2024. L’imputata è accusata di omicidio in relazione a quell’episodio, avvenuto dopo che l’uomo aveva rubato una borsa. La richiesta di condanna è stata presentata durante la prima udienza del processo.