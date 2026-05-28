Cinzia Dal Pino chiesto l' ergastolo per l' imprenditrice che investì a morte il ladro che le aveva rubato la borsa
L’accusa ha richiesto l’ergastolo per un’imprenditrice di Viareggio coinvolta nell’incidente in cui un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso con la sua Mercedes l’8 settembre 2024. L’imputata è accusata di omicidio in relazione a quell’episodio, avvenuto dopo che l’uomo aveva rubato una borsa. La richiesta di condanna è stata presentata durante la prima udienza del processo.
L'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di Viareggio imputata per omicidio in relazione alla morte di Noureddine Mezgui, 52 anni, investito con la sua Mercedes fino a ucciderlo l'8 settembre 2024.L'imprenditrice 65enne aveva reagito dopo aver. 🔗 Leggi su Today.it
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