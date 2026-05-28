Un'auto ha investito ripetutamente un uomo in viareggio, causando la morte. La donna alla guida, un'imprenditrice, è accusata di aver aggredito l'uomo dopo un tentato furto. I periti hanno escluso che la donna fosse in stato di incapacità mentale al momento dei fatti. Il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per la donna durante l'udienza in tribunale.

? Domande chiave Come ha fatto l'imprenditrice a colpire ripetutamente l'uomo con il SUV?. Perché i periti hanno escluso il vizio di mente della donna?. Cosa scatenerà la sentenza dopo la richiesta di ergastolo del PM?. Come verrà valutata la sproporzione tra il furto e l'aggressione?.? In Breve Perizia dei medici Stefano Ferracuti e Renato Ariotti esclude vizio di mente.. Imputata Cinzia Dal Pino ha 65 anni e opera come imprenditrice balneare.. Consulenti clinici hanno depositato i rilievi psichiatrici alla corte di Viareggio ad aprile.. Difesa affidata ad Enrico Marzaduri con legali civili Carboni e Romanini.. Il pubblico ministero ha richiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino durante l’udienza odierna a Viareggio, imputata per l’omicidio di Noureddine Mezgui avvenuto nel settembre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio, omicidio dopo il furto: PM chiede l’ergastolo per la donna

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