Il pubblico ministero di Rimini ha chiesto l'ergastolo per Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni, avvenuto il 3 ottobre 2023 in un garage di via del Ciclamino. La requisitoria si è conclusa con questa richiesta al termine dell’udienza, durante la quale sono stati ascoltati gli interventi delle parti coinvolte. La vicenda riguarda il procedimento giudiziario avviato contro Dassilva, che si trova sotto accusa per il reato di omicidio.

Il pm di Rimini Daniele Paci, al termine della sua requisitoria, ha chiesto oggi in aula la pena dell'ergastolo per Louis Dassilva, l'uomo a processo a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 nel garage di uno stabile di via del Ciclamino. Secondo la Procura, il movente del delitto sarebbe nella relazione extraconiugale tra il 36enne senegalese e Manuela Bianchi, nuora della vittima. Secondo l'accusa, Dassilva avrebbe ucciso Paganelli per evitare che la relazione venisse scoperta e mandasse in crisi la sua vita familiare. Il pm ha richiamato diversi elementi indiziari: dalle immagini della cam3, che secondo un'analisi di intelligenza artificiale attribuirebbero a Dassilva la figura ripresa vicino al garage, fino alle scarpe "troppo pulite", ritenute lavate dopo il delitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Omicidio Pierina Paganelli, il pm chiede l'ergastolo per Louis Dassilva. L'accusa

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Omicidio Pierina Paganelli: le ultime novità dal processo a Louis Dassilva

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