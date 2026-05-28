Omicidio Viareggio | chiesto ergastolo per donna che investì borseggiatore

Il pubblico ministero ha richiesto l’ergastolo per una donna accusata di aver ucciso un uomo investendolo con l’auto. L’incidente è avvenuto durante un inseguimento, secondo le accuse, dopo che il borseggiatore era stato fermato. La donna avrebbe agito volontariamente, secondo l’accusa, e il giudice deciderà sulla richiesta di condanna definitiva. La vittima è deceduta poco dopo l’incidente, avvenuto in una strada urbana.

Il pm Sara Polino ha chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, accusata di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del 52enne marocchino Noureddine Mezgui, il borseggiatore che la donna avrebbe investito più volte Il pubblico ministero Sara Polino hachiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino,la 65enne che avrebbe investito un presunto borseggiatore. Il caso risale a settembre 2024, quando a Viareggio (Lucca) l’imprenditrice balneare avrebbeinvestito più volte con il suv il 52enne Noureddine Mezgui, che poco prima le aveva sottratto la borsa. L’accaduto, ripreso da una telecamera di sorveglianza era diventato molto virale. Dopo quasi un anno di attesa dal rinvio al giudizio, arrivano i primiaggiornamenti sul processo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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