Processo Dal Pino chiesto l’ergastolo per la donna che investì e uccise l’uomo che la rapinò

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per la donna accusata di aver investito e ucciso l’uomo che la aveva rapinata. L’incidente è avvenuto in una località balneare e la donna, che gestisce un’attività nel settore, è sotto processo per omicidio volontario. La richiesta si basa sulla considerazione che l’atto sia stato compiuto con dolo e senza provocazioni. La decisione definitiva sulla pena sarà presa nelle prossime settimane.

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Viareggio, 28 maggio 2026 – Chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di Viareggio che l’8 settembre 2024 travolse e uccise  Nourredine Mezguoi, marocchino di 52 anni senza fissa dimora che l’aveva rapinata entrando nella sua macchina e portandole via alcuni effetti personali. La donna individuò e raggiunse l’uomo in via Coppino, investendolo e passando più di una volta sul corpo con l'auto. Una vicenda che fece discutere l’opinione pubblica. La vicenda giudiziaria sta arrivando all’epilogo, con l’attesa della sentenza nel processo che si svolge al tribunale di Lucca.  La pm Sara Polino ha chiesto l’ergastolo per l’imprenditrice nell’ambito del procedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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