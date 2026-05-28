Processo Dal Pino chiesto l’ergastolo per la donna che investì e uccise l’uomo che la rapinò
Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per la donna accusata di aver investito e ucciso l’uomo che la aveva rapinata. L’incidente è avvenuto in una località balneare e la donna, che gestisce un’attività nel settore, è sotto processo per omicidio volontario. La richiesta si basa sulla considerazione che l’atto sia stato compiuto con dolo e senza provocazioni. La decisione definitiva sulla pena sarà presa nelle prossime settimane.
Viareggio, 28 maggio 2026 – Chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di Viareggio che l’8 settembre 2024 travolse e uccise Nourredine Mezguoi, marocchino di 52 anni senza fissa dimora che l’aveva rapinata entrando nella sua macchina e portandole via alcuni effetti personali. La donna individuò e raggiunse l’uomo in via Coppino, investendolo e passando più di una volta sul corpo con l'auto. Una vicenda che fece discutere l’opinione pubblica. La vicenda giudiziaria sta arrivando all’epilogo, con l’attesa della sentenza nel processo che si svolge al tribunale di Lucca. La pm Sara Polino ha chiesto l’ergastolo per l’imprenditrice nell’ambito del procedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Orrore a Taurisano: ergastolo per l’uomo che uccise la moglieA Taurisano, la Corte d'Assise di Lecce ha condannato all'ergastolo un uomo per l’omicidio della moglie.
Delitto a Pianura: ergastolo per la vicina che uccise la donnaUna donna è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise d’appello per l’omicidio di un’altra donna avvenuto a Pianura.
Temi più discussi: Ucciso per una borsetta, attesa la sentenza per Cinzia Dal Pino. Lo travolse con il Suv, ora rischia l’ergastolo; ‘Ndrangheta e politica, crolla in appello il processo Gotha: l’ex deputato Romeo assolto dopo la condanna a 25 anni; Processo Gotha, il silenzio degli assolti; Danneggia auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti: torna libero Artem Tkachuk, Pino o' pazzo di Mare Fuori.
Dopo tredici anni si avvia alla conclusione il processo sull’alluvione di Ginosa, che causò la morte di quattro persone, tra cui l’infermiere 32enne Pino Bianculli di Montescaglioso. La Procura ha chiesto condanne e assoluzioni per i 29 imputati coinvolti nel pro facebook
Processo Dal Pino, chiesto l’ergastolo per la donna che investì e uccise l’uomo che la rapinòLa vicenda di Viareggio, che portò a un lungo dibattito nell’opinione pubblica: il procedimento giudizario sta per arrivare all’epilogo al tribunale di Lucca ... lanazione.it
Ucciso per una borsetta, attesa la sentenza per Cinzia Dal Pino. Lo travolse con il Suv, ora rischia l’ergastoloVerso la conclusione il processo all’imprenditrice balneare che investì l’uomo che l’aveva derubata. In aula i periti chiamati a stabilire se al momento del fatto la donna fosse capace di intendere ... lanazione.it