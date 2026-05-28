Processo Dal Pino chiesto l’ergastolo per la donna che investì e uccise l’uomo che la rapinò

Notizia in breve

Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per la donna accusata di aver investito e ucciso l’uomo che la aveva rapinata. L’incidente è avvenuto in una località balneare e la donna, che gestisce un’attività nel settore, è sotto processo per omicidio volontario. La richiesta si basa sulla considerazione che l’atto sia stato compiuto con dolo e senza provocazioni. La decisione definitiva sulla pena sarà presa nelle prossime settimane.