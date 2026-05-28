La pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo per un’imprenditrice accusata di aver investito ripetutamente con il suo SUV un uomo che le aveva sottratto una borsa. La pm ha dichiarato che l’intenzione era di punire il 52enne, escludendo che l’azione fosse dettata da un vizio di mente. L’incidente è avvenuto in una strada di città, e l’imprenditrice è accusata di aver agito con dolo. La decisione sulla pena sarà presa dal giudice durante il processo.

La pm Sara Polino punta alla massima pena per l’imprenditrice accusata di aver travolto più volte con il suv il 52enne che le aveva rubato la borsa. La Procura di Lucca ha chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare viareggina imputata per l’omicidio di Noereddine Mezgui, il 52enne marocchino morto dopo essere stato investito più volte con un suv nella notte tra il 7 e l’8 settembre 2024 a Viareggio. Una richiesta pesantissima arrivata al termine della requisitoria del pubblico ministero Sara Polino, secondo cui la donna avrebbe agito con una precisa “volontà omicidiaria” e con l’intenzione di “punire” l’uomo dopo il furto della borsa avvenuto poco prima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Viareggio, chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino: ‘Voleva punirlo’, escluso il vizio di mente

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Travolse e uccise con la sua auto luomo che le aveva rubato la borsa, chiesto lergastolo

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