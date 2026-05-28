La Procura ha chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, accusata di aver investito un ladro a Viareggio. La pm Sara ha presentato la richiesta durante il processo, senza ulteriori dettagli sul caso. La decisione ora spetta al giudice.

L’accusa ha chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino. La richiesta è stata avanzata dalla pm Sara Polino nel processo davanti alla Corte d’Assise di Lucca nei confronti dell’ imprenditrice balneare viareggina accusata di aver ucciso Noureddine Mezgui, 52 anni, investendolo con il suo Suv l’8 settembre 2024 nel quartiere Darsena di Viareggio (Lucca), dopo il furto di una borsa dall’auto della donna. Secondo l’accusa, Dal Pino “non ha tentato di fermare l’uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo”, agendo con “ volontà omicidiaria ” e con l’intento di “ punirlo come forma di giustizia privata”, ha sostenuto in aula la pm al termine dell’istruttoria.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Travolse ladro a Viareggio, chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino

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