Viareggio Beach Soccer È l’anno del rinnovamento

Sabato prende il via il campionato di Serie A 2026 di beach soccer. Il Viareggio si presenta con diverse novità rispetto alla stagione precedente, segnando un anno di rinnovamento per la squadra. La società ha annunciato cambiamenti nel roster e nell’organizzazione, senza specificare ulteriori dettagli. La competizione si svolgerà in diverse località italiane, con l’obiettivo di disputare le partite previste nel calendario ufficiale.

Sabato inizia il campionato di Serie A 2026 di beach soccer ed il Viareggio è pronto a dire la sua con tante novità. La prima tappa è in Sardegna, a Castelsardo: esordio per i bianconeri in questo 30 maggio alle 17.15 contro Genova. Seguiranno altre tre partite di fila nella quattro giorni sarda: domenica mattina alle 11.30 con Lamezia, lunedì 1° giugno alle 18.45 col Cagliari e martedì 2 alle 10 del mattino con Milano. Il successivo appuntamento poi sarà quello europeo dal 7 al 14 giugno a Nazaré in Portogallo in Euro Winners Cup. Intanto sono state presentate le nuove tenute da gioco col bianconero sempre presente: ovviamente sulla 1ª maglia con le classiche strisce verticali ma pure sulla 2ª rossa e sulle divise dei portieri, con una bella e onnipresente banda diagonale “stile River Plate“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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