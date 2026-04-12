Viareggio Beach Soccer | torna il fuoriclasse Marinai per la gloria

Il Viareggio Beach Soccer ha annunciato il ritorno di Stefano Marinai, nato nel 1993, che riprende il suo ruolo in squadra dopo aver passato nove anni lontano dalla maglia bianconera. Dopo aver lasciato il club, Marinai si era dedicato ad altre esperienze sportive, e ora torna a vestire la casacca di una delle squadre più note della disciplina. La sua presenza si inserisce nella preparazione della stagione in corso.

Il Viareggio Beach Soccer ha ufficializzato il ritorno di Stefano Marinai, un atleta classe 1993 che torna a indossare la maglia bianconera dopo un periodo di separazione durato nove anni. Il giocatore, che ha iniziato la sua carriera proprio con questa squadra nel 2011 all’età di diciott’anni, si ricongiunge al club con l’obiettivo ambizioso di riconquistare i vertici del settore. Il percorso tecnico di Marinai è indissolubilmente legato alla storia recente della formazione viareggina. Durante la sua prima esperienza nel club, conclusasi nel 2017, l’atleta ha contribuito in modo determinante alla conquista di titoli prestigiosi, tra cui uno scudetto, una Euro Winners Cup e due Coppe Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio Beach Soccer: torna il fuoriclasse Marinai per la gloria Lenergy Pisa Beach Soccer, sette candidati ai Beach Soccer Stars 2025Il Lenergy Pisa BS accoglie con soddisfazione l’inserimento di sette nerazzurri nelle shortlist dei Beach Soccer Stars 2025, prestigiosi... Lenergy Pisa Beach Soccer, confermato DatinhaIl Lenergy Pisa BS annuncia la gradita conferma del brasiliano Datinha per la stagione 2026.