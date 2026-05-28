Viale Togliatti | pitbull abbandonati e carcasse di animali in decomposizione in un autodemolitore dismesso
Due pitbull abbandonati sono stati trovati in un autodemolitore dismesso lungo viale Palmiro Togliatti. Accanto a loro, carcasse di altri animali in decomposizione. La zona è stata raggiunta dalle forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti. La presenza di animali in cattive condizioni e carcasse nel deposito ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Nessuna altra informazione su eventuali interventi o chiavi di lettura della situazione.
Due cani di razza pitbull rinvenuti in presunto stato di abbandono all’interno di un autodemolitore dismesso lungo viale Palmiro Togliatti, nel V municipio della Capitale. A trovarli in seguito ad una segnalazione pervenuta all'associazione le guardie zoofile Earth. La segnalazione riferiva della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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