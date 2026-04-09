Abbandona carcasse di animali in un terreno pubblico | scoperto rischia multa fino a 18mila euro | FOTO

Durante un controllo in un’area pubblica, sono stati trovati resti di animali, probabilmente scarti di lavorazione di carne bovina, nascosti tra la vegetazione. Le carcasse erano abbandonate in modo illecito e sono state sequestrate. Chi ha scoperto la situazione ha segnalato il fatto alle autorità competenti, che stanno verificando l’accaduto. Chi viene trovato responsabile rischia una multa che può arrivare fino a 18.000 euro.

Scarti derivanti dalla lavorazione di carni bovine, abbandonati e nascosti tra la vegetazione in località San Giorgio a Tarquinia. È la scoperta dei carabinieri del nucleo forestale di Tarquinia nell’ambito dei servizi finalizzati alla tutela del territorio e alla prevenzione degli illeciti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Rifiuti abbandonati in un bosco a Vetralla, denunciato: rischia fino a 18mila euro di multaI carabinieri forestali hanno trovato in località Ponte del Crognolo sette sacchi con plastica, carta, indumenti e rifiuti domestici Rifiuti... Leggi anche: Scoperto un macello abusivo in pieno centro a Salerno: “Condizioni igieniche precarie e carcasse di animali” Temi più discussi: Canile municipale sottoutilizzato. Convenzione anche con Loreto; Sequestrata officina totalmente abusiva, fra dipendenti in nero e rifiuti pericolosi; Vandali alla Verruca, porta forzata e scritte offensive; Porto Recanati, indagato un 53enne per le oltre 50 carcasse di cani di Scossicci. Martina Franca, scoperta una discarica abusiva di liquami, rifiuti agricoli e carcasse di animali: denunciato allevatoreI carabinieri forestali di Martina Franca e Mottola hanno denunciato il titolare di un allevamento bovino martinese. L’allevatore, in una depressione naturale e mediante ulteriori scavi, avrebbe ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ritrovate oltre 50 carcasse di cani in cimitero abusivo: indagato un cacciatoreL'ipotesi è che non si tratta di casi isolati, ma di un vero e proprio sistema per liberarsi di animali considerati non più abili alla caccia ... today.it Un terreno abbandonato trasformato in un deposito clandestino di carcasse, decine di cani da caccia eliminati e poi nascosti tra rifiuti e vegetazione. È da questa scoperta che ha preso avvio un’inchiesta della Procura di Macerata, che nelle ultime ore ha porta - facebook.com facebook