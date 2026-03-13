Animali avvelenati allarme nella frazione | decine di carcasse trovate in strada

A Roccaromana si sono trovate decine di carcasse di animali lungo le strade della frazione. La scoperta ha generato grande preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato la presenza di numerosi animali morti in diverse zone del territorio comunale. Le autorità sono state informate e stanno verificando quanto avvenuto. La situazione resta sotto osservazione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Indagini della Polizia municipale dopo il ritrovamento di esche velenose. L’Enpa collabora per individuare i responsabili Cresce la preoccupazione a Roccaromana dopo il ritrovamento di numerosi animali morti nelle strade del territorio comunale. Nelle ultime settimane residenti e passanti hanno segnalato la presenza di carcasse di cani e gatti in diversi punti del paese: lungo i marciapiedi, agli angoli delle strade e persino in alcune piazze. La situazione ha assunto contorni ancora più inquietanti quando, nella frazione Statigliano, sono state individuate alcune esche avvelenate che potrebbero spiegare la serie di morti registrate negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

"Nuovo anno, vecchia storia", trovate decine di carcasse d'auto smontate e rubate: "Una triste realtà"Alcune carcasse di auto, segnatamente quattro, oggetto di furto e successivo smontaggio della carrozzeria, sono state abbandonate nel torrente...

Trovate altre carcasse di auto: l'allarme dei volontari della DeaL'associazione Difesa Eco-Ambientale evidenzia come nell'ultimo mese siano state rinvenute una trentina di vetture smontate nell'agro aversano...

Una selezione di notizie su Animali avvelenati

Temi più discussi: Bocconi avvelenati nei boschi di Roviglieto. Quattro cani salvi per miracolo, c’è l’ordinanza; Possibili bocconi avvelenati lungo il Canale Cavour, allarme tra i cittadini di Chivasso; Cane ferito e denutrito trovato per strada, sconcerto a Favara; Attenzione, Melfi: bocconi avvelenati e poveri animali in pericolo! Ecco che cosa sta succedendo.

CHIVASSO - Allarme bocconi avvelenati lungo il canale Cavour: indagini in corsoCome si vede dalle immagini, pubblicate dall'utente, si tratta di ossa di uno strato colore bluastro, forse provocato da qualche sostanza chimica pericolosa. Unanime il coro di critiche, espresse sul ... quotidianocanavese.it

Rieti. Allarme bocconi avvelenati, Unità Cinofila Antiveleno Carabinieri Forestali: Asia trova esche e carcasse sospetteRieti, Asia dell’Unità Cinofila Antiveleno dei Carabinieri Forestali individua esche tossiche e carcasse sospette, aiutando le indagini.** ... ilquotidianodellazio.it

Bocconi avvelenati e animali morti: il cane Asia dei Carabinieri Forestali scopre esche tossiche durante le bonifiche x.com

VERGOGNA A MATTINATA "Nel giro di pochi giorni due cani sono stati avvelenati. Una crudeltà inaudita che ha condannato due anime innocenti a una morte lenta e terribile. Chi compie questi gesti è vigliacco e senza umanità. Avvelenare gli animali è un - facebook.com facebook