Viale Dante ecco le richieste del comitato alla Giunta Tarasconi

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 21 maggio a Palazzo Mercanti si è svolto il primo incontro tra il gruppo spontaneo di quartiere "Viva viale Dante" e l'Amministrazione comunale, presieduto dal sindaco Katia Tarasconi, con la presenza del vicesindaco Matteo Bongiorni, dell’assessore al commercio Simone Fornasari e di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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