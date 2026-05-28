Viale Dante ecco le richieste del comitato alla Giunta Tarasconi

Martedì 21 maggio a Palazzo Mercanti si è svolto il primo incontro tra il gruppo spontaneo di quartiere "Viva viale Dante" e l'Amministrazione comunale, presieduto dal sindaco Katia Tarasconi, con la presenza del vicesindaco Matteo Bongiorni, dell’assessore al commercio Simone Fornasari e di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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