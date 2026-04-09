Decoro sicurezza e voglia di reagire nasce il comitato Viva Viale Dante

È stato costituito un nuovo comitato spontaneo formato da residenti e commercianti lungo Viale Dante. L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare il peggioramento della qualità della vita nel quartiere, con attenzione a temi come decoro e sicurezza. I membri del gruppo hanno deciso di unirsi per reagire alle condizioni attuali, senza alcuna rappresentanza ufficiale o legame con enti pubblici.

«Con grande soddisfazione annunciamo la nascita del comitato spontaneo “Viva Viale Dante”, costituito da residenti e commercianti del viale che hanno deciso di non restare in silenzio di fronte al progressivo peggioramento della qualità della vita nel nostro quartiere». Inizia così la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Sicurezza e decoro urbano. Le proposte del comitatoIl neonato Comitato per la sicurezza e il decoro di Cesenatico ha organizzato un incontro che si terrà questa sera alle 20. Nasce l'Hub di prossimità di viale Dante. Adesioni gratuite alla rete attraverso le associazioni di categoriaÈ stato sottoscritto il 23 marzo in Municipio l'accordo di partenariato tra tutti i componenti della Cabina di regia per il costituendo hub di... Nasce il comitato Viva Viale Dante, Insieme possiamo combattere il degradoNasce il comitato spontaneo Viva Viale Dante, costituito da residenti e commercianti del viale che hanno deciso di non restare in silenzio di fronte al ... piacenzasera.it Sicurezza in viale Dante, Seclì in campoL’avvocato si è battuto con i cittadini per garantire a pedoni e ciclisti di camminare in sicurezza. Ora interviene sulle scelte della giunta L’avvocato Antonio Seclì, che negli ultimi anni due anni e ... ilrestodelcarlino.it