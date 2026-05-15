Cena con musica alla Piccola il comitato Gattinoni | Richieste secondo le procedure
Il Comitato per il sindaco Mauro Gattinoni ha risposto alle osservazioni riguardanti l’evento “Cena con musica alla Piccola”. Ha dichiarato che tutte le richieste necessarie sono state presentate seguendo le procedure previste. Non sono state fatte affermazioni aggiuntive o deduzioni sulle motivazioni o sui possibili motivi delle osservazioni. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla conformità delle pratiche amministrative relative all’organizzazione dell’iniziativa.
In merito alle osservazioni sull'iniziativa "Cena con musica alla Piccola", il Comitato per Mauro Gattinoni Sindaco precisa che tutte le richieste necessarie sono state presentate secondo le procedure previste. Tutto è stato richiesto secondo le regole e tutto verrà realizzato nel pieno rispetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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