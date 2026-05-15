Cena con musica alla Piccola il comitato Gattinoni | Richieste secondo le procedure

Il Comitato per il sindaco Mauro Gattinoni ha risposto alle osservazioni riguardanti l’evento “Cena con musica alla Piccola”. Ha dichiarato che tutte le richieste necessarie sono state presentate seguendo le procedure previste. Non sono state fatte affermazioni aggiuntive o deduzioni sulle motivazioni o sui possibili motivi delle osservazioni. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla conformità delle pratiche amministrative relative all’organizzazione dell’iniziativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui