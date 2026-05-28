Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 28 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La piattaforma ha fornito informazioni sul traffico e eventuali criticità in tempo reale, consentendo agli utenti di pianificare gli spostamenti. La comunicazione si basa sui dati raccolti e diffusi dalla regione Lazio per monitorare la situazione stradale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade al momento.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora difficile la situazione sul Raccordo Anulare a causa degli allagamenti dovuti alle intense piogge delle ultime ore Ma vediamo nel dettaglio in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e A24 roma-teramo in interna code tra Cassia Veientana Salaria Poi incolonnamenti tra bufalo teja 24 è proprio sulla A24 attenzione per un incidente segnalato tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo restando sulla A24 Ma in questo caso sull'altra turbano abbiamo lunghe code e traffico della tangenziale est fino al Raccordo in uscita da... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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