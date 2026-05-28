Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 28 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio segnala variazioni sulla viabilità romana. Non sono stati specificati dettagli su strade interessate o disagi, ma il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione. Gli automobilisti sono invitati a consultare le fonti ufficiali per eventuali modifiche o indicazioni su percorsi alternativi.

Astral infomobilità della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare con le prime cose in carreggiata esterna Tiburtina Prenestina e interna tra casina e Appia di me così anche sul tratto Urbano della A24 3 raccordo anulare la tangenziale est In quest'ultima direzione ci spostiamo sulla A24 code tra Settecamini raccordo anulare per difficoltà di immissione in quest'ultimo direzione sempre in entrata verso Roma cose sulla via Flaminia 3 raccordo anulare vede due punti in direzione centro e quadrante sud della capitale sulla via Pontina code a tratti tra Pomezia Castel Romano direzione di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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